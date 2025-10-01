歌手・浜崎あゆみが、1日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を公開し、ファンを喜ばせた。【写真】浜崎あゆみ46歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿など（8枚）アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』を開催中の浜崎。今回の投稿では「今日は早朝から9時間ノー休憩、全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました…が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮するのが