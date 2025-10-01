【モデルプレス＝2025/10/01】女優の柴咲コウが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開した。【写真】柴咲コウ、手作り弁当披露◆柴咲コウ、手作り弁当披露柴咲は「お弁当持ってどこゆくの？」「ブロッコリー入れるの忘れた」とコメントし、卵焼きやソーセージ、野菜などがバランス良く詰められた手作り弁当を披露した。◆柴咲コウの手作り弁当に絶賛の声この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「愛