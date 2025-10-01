元「Ｅ―ｇｉｒｌｓ」の藤井萩花（３０）、ミュージシャンの今村怜央（３８）が１日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新し、離婚していたことを報告した。藤井は「必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の６月に怜央さんと離婚しました！」と発表。「結婚生活色々あるし２人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！」とした。今村は「結婚報告は、絵