ハリウッドを代表する名優ジョージ・クルーニー（64）が、レッドカーペットの場で「普通の生活感がある」と語り、スターらしからぬ日常の習慣を明かした。妻アマルとの間にもうけた双子の父である彼は、華やかなキャリアの裏で“ごく普通の父親”としての顔を持ち続けているそうだ。【写真】ジョージ・クルーニー、シルバーヘアに戻り妻アマル・クルーニーとレッドカーペットに登場ジョージはニューヨーク・フィルム・フェステ