俳優の平山あやさん（41）が2025年9月29日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンしたヘアスタイルを披露した。「とてもラクですね」平山さんは、「髪の毛切った！ストレートかけた！」と報告し、イメチェン後のボブスタイルの正面ショットや後ろ姿など3枚の写真を投稿。「カラーした！トリートメントした！」とつづり、「最高な日」と気分の良さを表現していた。また、「#髪切った」「#20センチくらいとか」「#とてもラクです