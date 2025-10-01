▲ファンクラブ限定盤ジャケット工藤静香が、2025年コンサートツアーのライブBlu-ray＆DVDを発売することが決定した。本作には、7月に発売された中島みゆきカバーアルバム『Love Paradox』を引っ提げ全国12箇所を巡った2025年のコンサートツアー＜Shizuka Kudo Concert Tour 2025「Love Paradox」＞より、8月30日に開催されたツアーファイナルとなる大宮ソニックシティでの公演の模様を収録。▲通常盤ジャケットファンクラブ限定盤