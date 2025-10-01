株式会社ファンケルは１日、ＰＧＡシニアツアー「ファンケルクラシック」（１７〜１９日、静岡・裾野ＣＣ）の出場枠７８人（プロ７３人、アマチュア５人）のうち、６８選手（プロ６３人、アマチュア５人）の出場が決定したと発表した。前回大会を制した宮本勝昌（５３）＝シーミュージック＝は、第１回〜第３回で優勝した高橋勝成（７５）＝シナコバ＝以来、史上２人目の大会３連覇を狙う。レギュラーツアー通算２０勝の谷口