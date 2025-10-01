◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人は山崎伊織投手がレギュラーシーズン最終戦に今季初出場で初スタメンの山瀬慎之助捕手とのバッテリーで先発。１回に中日のプロ初先発の草加勝投手から５点を奪った。巨人は１回、先頭の丸佳浩外野手が右中間二塁打で出塁。１死から泉口友汰内野手が四球、岡本和真内野手は投ゴロで２死一、三塁。リチャード内野手は死球で歩き２死満塁とすると、中山礼都内野手が一