◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（１日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が日米通算２５０号となる２０号２ランを放った。２―０の初回１死二塁、小川のフォークを強振。打球は勢いよくバックスクリーンに飛び込んだ。これでメジャー挑戦前の２０１９年以来６年ぶりの２０本塁打を達成。今季最終戦で大台に到達し、今季限りで辞任する三浦監督も笑顔だった。