カナルビーグル（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父リアルスティール）はジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル）を回避することが決定した。１日にキャロットクラブがホームページで発表した。長引く暑さが影響し、息遣いもまだ本物とは言えず協議の結果、見送ったとしている。同馬は今年５月のユニコーンＳで重賞初勝利。前走の東京ダービーでは５着だった。栗東で調整していた