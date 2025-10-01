９月３０日、中国政府友誼賞の授与式であいさつする〓貽琴氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京10月1日】2025年度中国政府友誼賞の授与式が9月30日、北京の人民大会堂で開催された。〓貽琴（しん・いきん）国務委員が外国人専門家に賞を授与し、あいさつした。