堂安律はCLアトレティコ戦に出場ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトは現地時間9月30日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズの第2節でスペイン1部アトレティコ・マドリードと対戦し、1-5で敗れた。5得点を奪って勝利した初戦から一転して大敗となったなか、先発した日本代表MF堂安律は「デュエルでその実力を主張できた選手の一人」と評価された。フランクフルトはトルコ1部ガラタサライとの初戦を5-1で勝利し