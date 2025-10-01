キッスの創立メンバーとしても知られるエース・フレーリー（７４）が、「軽い転倒」により予定されていたパフォーマンスを中止した。エースは、９月２６日に開催されたアンテロープ・バレー・フェアに出演予定となっていたが、医師から安静にするよう指示されたとマネージャーが発表している。 【写真】ステージで熱唱するエース・フレーリ