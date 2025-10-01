NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏÊý¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òÊ¡²¬¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ïº£½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ï11·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î2Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþµÓ¡ª¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ»Ñ¤â56ºÐ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤Î³«¶É95¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¶å½£¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·