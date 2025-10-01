宝塚歌劇団は１日、雪組次期トップ娘役に音彩唯(ねいろ・ゆい)が就任すると発表した。2026年2月22日付で退団する現雪組トップ娘役の夢白あや（ゆめしろ・あや）の後任として、トップスター朝美絢（あさみ・じゅん）とコンビを組む。 音彩は2019年3月、宝塚歌劇団に入団した105期生の首席。2020年、阪急阪神の初詣ポスターモデルに起用される。小顔でまるでフランス人形のような華やか容姿と、伸びやかの歌