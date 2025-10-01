2025年5月に自衛隊機が墜落した愛知県犬山市の入鹿池で、事故以来取りやめていた貸しボート店の営業が10月1日、再開しました。10月1日、入鹿池では7つのボート店のうち5つが営業を再開し、地元の常連客のほか、千葉や埼玉など県外からの釣り人も集まり、死亡した自衛隊員に向けて黙とうをしました。その後、およそ100隻のボートが出て、釣り人たちは久しぶりのブラックバス釣りを楽しんでいました。釣りに