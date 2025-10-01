1日にスポーツ庁の長官に就任した河合純一新長官が就任会見を行い、スポーツが、かけがえのないものになる環境を作っていきたいと抱負を述べました。河合純一新長官は、先月30日までの5年間、2代目スポーツ庁長官を務めた室伏広治さんの後任として、1日に就任しました。河合新長官は病気により中学生の時に完全に視力を失い、パラリンピックでは競泳の視覚障害者クラスで、金メダル5個を含む21個のメダルを獲得しています。1日に行