1日、石破総理が日本メガネベストドレッサー賞（政界部門）を受賞し以下のように述べた。【映像】レア度高い？ 石破総理の「黒サングラス姿」「今日は日本メガネベストドレッサー賞2025年という思わぬ賞をいただいた。誠にありがとうございます。もう私も国会議員40年やっていて、大臣とか党の役員とか総理大臣とかいろいろなことをやったが、表彰状をあげることはあるがもらったことがない。私は総理大臣をやって1年になるが、