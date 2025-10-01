飲料大手アサヒグループのシステム障害発生から3日。復旧のめどは立たず、アサヒはさきほど今月予定していた新商品の発売延期を発表しました。サイバー攻撃を受け、システム障害が続いているアサヒグループでは、ビールなどの受注や出荷業務を停止し、この影響で生産も止めています。アサヒと共同で配送しているキリンやサッポロのビールにも配送の遅れが出ていて、酒店や飲食店が対応に追われています。佐々木酒店佐々木実