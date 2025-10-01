アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃の影響で新商品の発売を延期します。【映像】アサヒ新商品の発売を延期アサヒグループホールディングスでは、サイバー攻撃によるシステム障害で出荷の停止が続いています。これを受け、10月発売予定だった炭酸飲料やコーヒーなど合わせて12の商品の販売を延期すると発表しました。発売の時期は現時点で未定だということです。（ANNニュース）