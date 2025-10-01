プロ野球は１日、阪神など４球団で戦力外通告を行ったと発表。ドラフト１位指名を受けた４選手を含めて、計２７選手が通達を受けた。阪神で通達を受けたのは佐藤蓮投手、川原陸投手、渡辺諒内野手、野口恭佑外野手、育成の森木大智投手、鈴木勇斗投手、ホセ・ベタンセス投手の７選手。森木は“スーパー中学生”と騒がれていた逸材で、高知高校から２１年のドラフト１位で入団。１５０キロ超の剛速球が魅力で１年目からプロ初