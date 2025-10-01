自民党総裁選に立候補している小泉農林水産大臣は、神奈川県連の党員の数をめぐる「文春オンライン」の記事に抗議し、訂正を求めることをあきらかにしました。小泉進次郎 農水大臣（44）「公務最優先で、その中で最後まで1人1人丁寧に、しっかりと最後まで緊張感を持って臨みたい」先ほど、国際会議に出席するためフィリピンのマニラに向けて出発した小泉氏。改めて総裁選への意気込みを語りました。その小泉氏が憤りを露わに