7月に行われた参議院選挙でいわゆる「1票の格差」が最大でおよそ3.1倍だったのは憲法に違反しているとして、弁護士らのグループが選挙の無効を求めた裁判が1日、名古屋高裁金沢支部で開かれました。参議院選挙での1票の格差をめぐっては、弁護士らのグループが選挙の無効を求めて全国14の高裁と支部に訴えを起こしています。名古屋高裁金沢支部で1日開かれた裁判で、石川県選挙管理委員会は格差は国会の裁量の範囲内で、是正に向け