ベイシアは、同社プライベートブランド（以下、PB）「Beisia Premium（ベイシアプレミアム）」の新商品として、10月1日から「生つみれシリーズ」を発売する。「Beisia Premium」は、消費者の暮らしに寄り添う小売のプロ集団・ベイシアが「生活品の目利き」として自信を持って届ける、高品質と低価格を両立させた渾身のPBとなっている。今回発売する「生つみれシリーズ」は、昨年も好評を得た人気商品で、“ベイシアでしか買えない