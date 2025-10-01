2026年春に入社予定の学生に対する採用内定が１日解禁されました。石川県内の企業でも新社会人となる学生らが参加し内定式が開かれました。牛田和希キャスター「ホールを埋め尽くす内定者が集まっています」全国26府県で1059店舗のドラッグストアを展開する白山市のクスリのアオキ。人手不足を背景に学生の売り手市場が続く中、2026年春は過去最多となる1062人が入社を予定しています。内定者「（就職活動では）企業の選択肢が多い