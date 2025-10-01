「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド 120g」大正製薬は、ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニーが販売するアメリカ売上No.1（SPINS US調べ、US dollar Salesベース、2022年1月3日〜2025年1月26日までの売上）コラーゲンブランド「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」（以下、同製品）のドラッグストアでの販売を、10月1日に開始する。「バイタルプロテインズ」は、“コラーゲン”を手軽に生活に取り入れ、