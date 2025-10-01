橋本の独特なスタイルを中国も警戒している(C)Getty Images中国・北京で行われている卓球「チャイナスマッシュ」の女子シングルスで、日本の橋本帆乃香（世界ランク11位）が圧巻の強さを見せ16強進出を決めた。9月30日に行われた2回戦で、杜凱栞（香港/同39位）と対戦し、3-0のストレートで勝利。第1ゲームを11連続ポイントで制するなど序盤から一方的な展開となり、そのパフォーマンスへの注目度は高まり続けている。【動画】「