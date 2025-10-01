十明が、2nd EP『1R+1』（ワンルームプラスワン）を10月15日に配信リリースする。 （関連：RADWIMPS＆新海誠『すずめの戸締まり』主題歌に十明が抜擢された理由上白石萌音、三浦透子に次ぐ非凡な歌声） 本作のコンセプトは、“一人暮らしの女の子のワンルームを舞台に描かれるラブソング集”だ。今年に入って立て続けに配信リリースした「月並」「クズ男撃退サークル」に加え、春のワンマン