9月に発売された長月あおいデジタル写真集『あおい。』を、アイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』（以下『学マス』）で共演しプライベートでも仲の良い声優・飯田ヒカルさんに感想を語りつくしてもらう特別企画『友達語ってみた！』！長月さんご本人も同席し、写真集のページを一緒にめくりながら、ふたりの思い出話や撮影秘話で盛り上がる様子をお届けします！ぜひ写真集を片手に"同時視聴"感覚でお楽しみくだ