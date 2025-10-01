上田綺世とともにオランダの名門フェイエノールトでプレーする日本代表DF渡辺剛。この夏にベルギーのヘントから800万ユーロ（約14億円）ほどの移籍金で加入した28歳のセンターバックだ。空中戦の強さは日本人ディフェンダーとしてトップクラスを誇り、課題とされてきた足元の技術も向上。守備陣に離脱者が相次ぐ日本代表のなかで存在感を増している。渡辺は中央大学を経て、FC東京でプロになると、2022年1月にベルギーへ移籍。コル