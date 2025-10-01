「碧寿司」はcool-japan株式会社が展開する冷凍寿司。独自の解凍技術により “シャリは肌温、ネタは少し冷たい”という握りたてのような味わいを再現している。cool-japan株式会社はアメリカ全土に冷凍配送網を持ち、ロサンゼルスに拠点をおくEC販売会社Nordic Catch(ノルディック･キャッチ)との契約締結により、「碧寿司」の海外販売を9月からスタートさせた。〈「碧寿司」は水さえあれば18分で解凍可能〉冷凍寿司の多くは流水解