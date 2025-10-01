10月2日から開幕する男子ゴルフ「バンテリン東海クラシック」を前に、プロアマトーナメントが開かれました。およそ110人が参加し、今季、アメリカのプロツアーを主戦場とする大会のホストプロ・星野陸也選手は、2年ぶりの国内ツアー参戦とあってリラックスした表情を見せていました。2009年の覇者でもある石川遼選手は、グリーンで入念にラインを確認し、最終調整を行いました。