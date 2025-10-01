わが子の受験を成功に導くために、親にできることはあるのか。大学受験塾代表の菅澤孝平さんは「高校生の親世代が経験してきた受験と、現在の受験は、まったくの別ものだ。親と子どもがタッグを組まずして成功は勝ち取れない」という――。※本稿は、菅澤孝平『親の過干渉こそ最強の大学受験対策である。』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／itakayuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／itakayuk