◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAの筒香嘉智内野手（33）が日米通算250号となるメモリアル弾を放った。初回1死二塁の第1打席。ヤクルト先発・小川から20号2ランをバックスクリーンへ放り込んだ。前夜のこのカードでも、8回無死一塁で代打で出場し、松本健から右越え19号2ラン。19年以来、自身6年ぶりとなる20号に王手をかけていた。筒香はこれでNPBで232本塁打、MLBで18本塁打となった。