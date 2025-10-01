ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第17戦スカパー！・JLC杯」が2日、開幕する。1日は前検が行われた。地元滋賀支部131期の広瀬凜（22）は5.03→今期5.85と初のA2昇級が視界に入る。8月のお盆レースでは地元初優出（6着）も決めた。手にした「58」は近況好調エンジン。「自分がしたい形に近いから、ほぼ触らずにいきました。数字（複勝率34.7％）以上にいいエンジンなのが乗ってみて分かりました。行き足がすごく良く