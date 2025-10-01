TVアニメ『SPY×FAMILY』にて声優を務めている早見沙織、江口拓也、種崎敦美、松田健一郎 TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3が、10月4日(土)23:00よりテレ東系列ほかにて放送される。遠藤達哉の同名コミックスをアニメ化した本作。凄腕スパイの〈黄昏〉ことロイド・フォージャー(CV：江口拓也)は、極秘任務を遂行するべく、他人の心を読める娘・アーニャ(CV：種崎敦美 ※「崎」は正しくは「立さき」)、殺し屋の妻・ヨル(CV：早