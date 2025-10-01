友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は学校での話を聞いて漫画にしてみました。今回は、大学の授業での話。主人公は、将来海外で働きたいという夢があります。そのため、在学中に留学をするべく日々勉強を頑張っていました。ある日、留学がかかっている大事な授業で、ちょっとしたトラブルが起こります……。やる気がない男子とペアを組むことに