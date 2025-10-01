式典で訓示する中谷防衛相＝1日午後、防衛省防衛装備品の研究開発や調達、廃棄を一元的に管理する防衛装備庁が1日、防衛省の外局として発足して10年を迎えた。装備品の輸出を推進する役割も担い、近年は他国との大型共同開発も動き出している。発足に先立って武器禁輸政策を転換した2014年の「防衛装備移転三原則」の決定と相まって、輸出の拡大が続く。中谷元・防衛相は1日、「安全保障環境は厳しさを増しており、装備庁が直