友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は学校での話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞留学をかけた大事な授業で、やる気がない男子とペアを組んで発表することになりました。主人公はひとりで頑張って準備をして、スピーチを乗り切ろうとします。しかし、発表の途中で資料に抜け漏れがあったのに気がついて…