「4番・三塁」で出場し豪快弾■DeNA ー ヤクルト（1日・横浜）DeNAの筒香嘉智外野手が1日、本拠地・横浜スタジアムでのヤクルト戦で今季20号2ランを放った。この一発で日米通算250号を達成した。「4番・三塁」で出場し、初回1死二塁の第1打席だった。フルカウントから小川の外角のフォークを振り抜いた。バックスクリーンに飛び込む一撃。本拠地が大歓声に包まれた。前日に続き2試合連続の一発。今季最終戦で2019年以来、6年ぶ