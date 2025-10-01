「秋の値上げラッシュ」です。10月1日から飲食料品のうち3000品目以上が値上げされ、ペットボトル飲料が200円台となります。上がり続ける物の値段に、買う側も売る側も頭を悩ませています。 少し肌寒さを感じた朝から一転、福岡市は最高気温29℃と汗ばむ陽気となりました。大濠公園には足こぎボートを楽しむ人や、ジョギングで汗を流す人など多くの人が訪れていました。そうした人たちが水分補給のため自動販売機で購入し