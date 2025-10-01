全日本大学野球連盟は１日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新。ともに今夏の日米大学野球代表選手に選出された明大のエース左腕・毛利海大と大型捕手・小島大河らが加わり、計１４９人になった。毛利は最速１５０キロを誇るサウスポー。今夏の日米大学野球では３試合７イニングを投げ防御率０・００の成績を残し、大会最優秀投手賞を獲得した。「打てる捕手」小島も同大会で５試合に出場し、３割超えの高打率