９月３０日、自分で作った月餅を見せる外国人。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口10月1日】旧暦8月15日（今年は10月6日）の中秋節を間近に控え、中国海南省の海口市外事弁公室は9月30日、中秋節文化交流イベントを開催した。ロシアやアルメニア、韓国などの国から多くの外国人が招待され、中国の伝統文化を体験した。９月３０日、月餅作りを体験する外国人。（海口＝新華社記者／郭程）９月３０日、月餅作りを体験する外国