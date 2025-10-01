歌手の豊田道倫が、10月1日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。【写真】万博で…豊田道倫＆落合陽一ら「万博に一緒に行けるミュージシャンなんかいなくて。坂口恭平が誘ってくれて、落合陽一null2館へ」と説明。「これが万国博覧会やなと。凄かったのは落合陽一さんの人間、個が伝わったから。ライブ、聴いてくれてありがとう。坂口恭平パビリオン、最高でした」と、写真を添えた。豊田は、ユニ