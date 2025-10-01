９月２２日、ヤルダン地形が広がる大海道の無人地帯で撮影したオリオン座。（天津＝新華社配信／余夢楠）【新華社天津10月1日】中国新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市の古道「大海道」の無人地帯でこのほど、砂漠に広がる星空を写真家らが撮影した。大海道は世界有数の翼竜化石発掘地やヤルダン地形の景観、シルクロードの文化遺跡を有する。地球上で最も火星に似た場所とされ、中国で唯一、合法的に横断できる無人地帯でもあ