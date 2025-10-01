「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏(29)が1日、インスタグラムを更新。同日付で芸能事務所「fearless」に所属することを報告した。斉藤は9月30日に約13年間所属したホーリーピークを退所することを発表していた。えてくれました。長い期間ずっと支えてくださったからこそ自由に前へ前へと走ってこられました」と報告した。この日、「このたび、2025年10月1日より株式会社fearles