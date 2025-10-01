川西町のコインランドリー駐車場で9月、女性をカッターナイフで脅し、現金500円を奪った疑いで逮捕された男について、山形地方検察庁は1日、強盗と銃刀法違反の罪で起訴しました。強盗と銃刀法違反の罪で起訴されたのは、川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（69）です。松浦被告は9月9日、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で車にいた57歳の女性にカッターナイフを突き付けて脅し、現金500円を奪った