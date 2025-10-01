11年前、東京・新宿区のホテルで女性に性的暴行を加えたとして、イラン国籍の男が逮捕されました。別の事件で採取した男のDNA型が一致したということです。準強姦の疑いで逮捕されたのは、イラン国籍のラジャビゴル・モスタファ容疑者（37）で、2014年9月、新宿区のホテルで当時20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、ラジャビゴル容疑者は別の女性への不同意性交容疑で今年7月に逮捕され、この