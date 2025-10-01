◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手がワイルドカードシリーズ初戦でマルチホームランを記録。試合後、自身のプレーについて振り返りました。「1番・DH」でスタメン出場した大谷選手は初回の第一打席、4球目の100.4マイル(約161.5キロ)のストレートを振り抜き、先制の先頭打者ホームランとします。さらに6回の第4打席にも2アウト1塁から飛距離454フィート（約138メートル）の