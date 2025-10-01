プロ野球の第1次戦力外通告期間の3日目となった1日、西武は11選手が通告を受けた。広島が8選手、阪神は7選手。ソフトバンクは15、16年に2年連続で2桁勝利をマークした武田翔太投手（32）に来季の選手契約を締結しない旨を通達した。西武は平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、育成・大曲錬投手（27）、育成・井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、育成・野村和輝内野手（22）、育成・川野涼